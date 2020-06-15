СК возбудил уголовное дело против Навального

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СК РФ возбудил уголовное дело против блогера Алексея Навального, сообщает ИА "НСН".

Следователи установили, что Навальный распространил ложную информацию в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 2 июня блогер разместил видеоролик, в котором предоставленные сведения, по оценке следователей, порочат честь и достоинство потерпевшего.

Дело возбуждено по части 2 статьи 128.1 УК РФ. В связи с этим Навальному грозит штраф до 1 миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

В мае 2018 года Навальный был арестован на 30 суток за организацию несогласованной акции в центре Москвы. Кроме того, было инициировано рассмотрение второго административного дела в отношении Навального, который обвиняется в неповиновении сотруднику полиции.