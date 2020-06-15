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Происшествия

15:41

В беспилотник Мостранспроекта въехал автомобиль

происшествия ДТП

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель автомобиля Audi врезался в беспилотник научного института Мостранспроекта. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта города в Telegram.

Авария произошла на Армянском переулке, возле дома 7. В департаменте подчеркнули, что водитель Audi отвлекся на телефон, из-за чего произошло столкновение.

К месту происшествия отправились сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" представил новый беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata. В 2020 году компания выведет 100 таких машин на дороги общего пользования в России и США.

Большая часть новых автомобилей останется в Москве, так как это основная тестовая зона, а некоторые поедут в американский город Иннополис, где уже почти два года работает беспилотное такси.

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