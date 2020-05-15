Украшения пропали из квартиры после пожара на Фрунзенской набережной

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Из квартиры в доме на Фрунзенской набережной, где накануне произошел пожар, похитили украшения на 100 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

С заявлением в полицию обратилась гражданка 1979 года рождения. По ее словам, после возгорания в доме № 32 по Фрунзенской набережной из ее квартиры пропало золото. По данному факту проводится проверка.

Пожар произошел 14 мая. Горели балконы на 5-м, 6-м и 7-м этажах в жилом здании старой постройки. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В результате возгорания один человек погиб, еще несколько пострадали. СК организовал проверку по факту пожара в доме, прокуратура намерена проверить управляющую компанию.

