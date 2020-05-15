Коронавирус впервые выявлен на Курильских островах

Фото: пресс-служба губернатора Сахалинской области/ТАСС

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован на Курильских островах. Известно, что на острове Шикотан, входящем в Сахалинскую область, из-за случившегося был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Из-за выявления одного случая заражения коронавирусной инфекцией в районе введен режим ЧС", – подтвердили в пресс-службе администрации региона.

Там сообщили, что по факту случившегося проводится расследование, устанавливается круг общения инфицированного пациента. Известно, что им оказался житель Дагестана, прибывший на Курилы несколько дней назад для работы водолазом. Предварительный экспресс-тест мужчины на COVID-19 оказался отрицательным. При этом пассажир нарушил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции.

Сейчас мужчина находится в местной больнице. Вскоре планируется его эвакуация на Сахалин.

Из-за произошедшего власти региона приняли решение приостановить транспортное сообщение между островами Шикотан и Кунашир. Кроме того, Шикотан заблокирован для въезда и выезда. На судно "Байкал", где работал нарушивший самоизоляцию, наложен арест.

По последним данным, в Сахалинской области зафиксирован 21 случай коронавируса. При этом еще 25 человек вылечились от инфекции.

В России за прошедшие сутки выявлено 9 974 новых случая коронавируса. Наибольшее число случаев приходится на Москву – 4 712.