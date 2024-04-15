Число преступлений снизилось в Москве на 4,4% за три месяца

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С января по март 2024 года число преступлений в Москве снизилось на 4,4% – до 32 687 тысяч. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В центре Москвы число преступлений снизилось на 15,9% (до 3 974), на востоке – на 9,6% (до 3 412), на севере – на 3,4% (до 3 218), на северо-востоке – на 9,3% (до 3 217), на юге – на 10,3% (до 3 120), на юго-западе – на 0,2% (до 2 947), на северо-западе – на 12,5% (до 2 703), уточнили в сообщении.

По данным ведомства, на юго-востоке число преступлений выросло на 5,1% (до 3 913), на западе – на 16,7% (до 3 532), в ТиНАО – на 13,6% (до 1 439), в Зеленограде – на 11,8% (до 869).

Также за указанный период в Москве был совершен 221 грабеж, 54 разбойных нападения, 8 911 краж, включая 61 из квартир, 69 автомобилей, 91 вымогательство и 48 угонов.

"7 307 (-24,8%) преступлений совершено в общественных местах, в том числе 3 526 (-32,6%) – на улицах", – говорится в сообщении.

Более того, прокуратура раскрыла 14 убийств прошлых лет.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что количество преступлений, совершенных мигрантами в стране в 2023 году, выросло на 75%. Их число достигло 21,9 тысячи. В связи с этим Краснов поручил руководителям региональных ведомств принять необходимые меры.

