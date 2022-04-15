119 человек обманули сотрудники двух автосалонов в Челябинске

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Полиция в Челябинске раскрыла схему обмана покупателей в двух автосалонах города. Об этом сообщает "Газета.ру".

Сотрудников организаций уже задержали. Как удалось установить, те размещали объявления о продаже автомобилей по выгодным ценам. Поверившим в предложение покупателям предлагалось сделать первоначальный взнос, сдать имеющийся автомобиль по программе трейд-ин, а также оформить кредит под 4,9% годовых, но по завышенной сумме, которая якобы потом должна вернуться.

Подписание соответствующих документов затягивалось, из-за чего клиенты теряли бдительность. В итоге они получали не тот автомобиль, на который рассчитывали, и по более высокой цене. При этом договором не предусматривалось возвращение первоначального взноса или старого автомобиля, а при отказе нужно было и вовсе выплатить конторе 10% от стоимости покупки.

От действий нечестных продавцов пострадали 119 человек. Ущерб от их деятельности составил 28 миллионов рублей. Теперь сотрудникам автосалонов грозит до 20 лет лишения свободы.

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