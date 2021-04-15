Фото: Управление МЧС России по Башкирии

Житель Башкирии врезался в дерево на скутере и потерял ногу. Спасатели доставили его к медикам на лодке, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что ЧП произошло в районе села Булгакова в Уфимском районе. Спасатели, дежурившие на переправе через реку Уршак, получили сообщение о необходимой экстренной помощи местному жителю.

"Мужчина 1959 года рождения, передвигаясь на скутере, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии произошла травматическая ампутация нижней конечности", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему первую помощь. К подъехавшему автомобилю медиков его доставили на лодке.

Ранее житель Бурятии от скуки позвонил спасателям и сообщил, что заблудился в лесу. Его задержали за ложный вызов.