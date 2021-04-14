Льдина с влюбленными откололась прямо во время свидания в Архангельске

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Молодого человека и девушку унесло по реке на отколовшейся во время свидания льдине под Архангельском. Об этом сообщает "Мир 24".

Это случилось на Никольском рукаве Северной Двины в поселке Цигломень. Молодой человек назначил свидание своей подруге прямо на льду рядом с берегом, однако льдина внезапно откололась и пошла по течению. Юноша сразу позвонил в службу спасения.

"Нас уносит на льдине! Тут очень романтическое место, мы просто стояли на льду рядом с берегом и не заметили, как льдина откололась и поплыла", – рассказал парень.

Молодой человек отметил, что льдина плыла с достаточно высокой скоростью на расстоянии 10–15 метров от берега. Она выглядела достаточно устойчивой и большой, но молодые люди боялись, что лед может расколоться.

По словам очевидца, кусок льда с молодой парой шел вниз по течению реки и успел проплыть лодочную станцию. На их спасение были направлены спасатели: одна группа выехала на место по дороге, а вторая отправилась в Цигломень по льду на судне на воздушной подушке. Однако помощь МЧС не понадобилась, поскольку молодых людей смог спасти местный житель.

"Взяв на берегу лодку, мужчина преодолел несколько десятков метров чистой воды, забрал ребят и эвакуировал их на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась", – говорится в материале.

По данным диспетчерской службы, в Архангельской области все ледовые переправы уже закрыты, поскольку выход на лед чрезвычайно опасен.

Ранее в Астраханской области по Волге унесло паром с автомобилями и людьми после того, как сильный порыв ветра оборвал трос. Паром отнесло ниже по течению на пять километров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, никто не пострадал.