Москвичи несут цветы к посольству Франции

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Москвичи начали приносить цветы к посольству Франции из-за пожара в соборе Парижской Богоматери. У ворот посольства лежат красные гвоздики, сообщает РИА Новости.

Сильный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник.

Огонь охватил верхние уровни главного парижского собора. Обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Пожарным пока не удается локализовать очаг возгорания.

По предварительным данным, возгорание может быть связано с ремонтными работами: храм реставрировали. На месте происшествия работают сотни пожарных.

При этом спасатели не уверены, что смогут остановить распространение огня в северной звоннице собора Парижской Богоматери.

Премьер Франции Эдуар Филипп заявил, что пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание, стараются спасти то, что еще можно спасти.

Очевидцы – о пожаре в соборе Парижской Богоматери



Парижская прокуратура начала расследование. Мэр французской столицы Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности.

Французские СМИ, исходя из степени разрушений, заявляют, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект.

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.