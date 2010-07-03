Спасатели не уверены, что смогут остановить возгорание в Нотр-Даме

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Спасатели не уверены, что смогут остановить распространение огня в северной звоннице собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает издание Le Parisien.

"Мы не уверены, что сможем остановить распространение пожара на северной звоннице", – цитирует Le Parisien слова представителя пожарной службы.

Премьер Франции Эдуар Филипп заявил, что пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание, стараются спасти то, что еще можно спасти.

"Наша печаль выходит за рамки слов, но мы все еще в бою. Сегодня вечером пожарные героически сражаются против огня, чтобы сохранить то, что можно", – написал Эдуар Филипп в Twitter.

Госсекретарь министерства внутренних дел Франции Лоран Нуньес, в свою очередь, предостерег от чрезмерного оптимизма в отношении исхода пожара. Об этом Нуньес заявил, приехав на место происшествия.

"Результат нельзя гарантировать", – приводит его слова ТАСС.

Вечером 15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Пожарным пока не удается локализовать очаг возгорания.

По предварительным данным, возгорание может быть связано с ремонтными работами: храм реставрировали. На месте происшествия работают сотни пожарных. Приоритет отдан тому, чтобы защитить ближайшие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений.

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.