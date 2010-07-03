Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Мертвый крокодил, которого нашли жители одного из сел в Оренбургской области, мог отстать от цирка, который недавно приезжал в село на представление.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Оренбургской области, очевидцы отмечают, что крокодила не было на представлении, хотя на афише фигурировала фотография хищника.

Уточняется, что мертвого крокодила нашли около населенного пункта Павло-Антоновка. Каким образом он оказался в лесу, неизвестно.