Полиция задержала двух из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Полиция задержала двух сбежавших из изолятора временного содержания в Туве, сообщает РИА Новости.

Всего из изолятора сбежали девять человек. Среди них осужденные по статьям 111, 161, 162 УК РФ, подсудимые по статьям 105 и 158 УК РФ, а также подследственные по статьям 111 и 162 УК РФ.

Правоохранители продолжают поиски злоумышленников, в том числе и в соседних регионах. На поиски сбежавших направлено более 100 человек.

Побег был совершен накануне из отдела МВД России "Барун-Хемчикский". При инциденте пострадал дежурный сотрудник. Его госпитализировали с телесными повреждениями. Его жизни ничто не угрожает.

Предварительно установлено, что злоумышленников вывели за вещами в каптерку. В этот момент двое напали на дежурного – сначала они душили его, а затем нанесли ему несколько ударов ножом.

После этого беглецы выпустили остальных. В тот же день рядом с местом побега задержали одного из сбежавших. Он не оказал сопротивления.

