Стали известны подробности побега заключенных из ИВС в Туве

В Туве поймали одного из девяти сбежавших из ИВС

Из изолятора временного содержания (ИВС) Барун-Хемчикского района в Туве совершили побег девять задержанных. Восемь из них пока остаются на свободе, один задержан. План по перехвату объявлен на территории Тувы и в соседних регионах – в Хакасии и Красноярском крае.

В пресс-службе полиции сообщили, что побег удалось совершить, когда задержанных вывели за вещами в каптерку. Двое напали на дежурного полицейского и, угрожая ему, выпустили остальных. По предварительной информации, они душили полицейского, а затем нанесли ему несколько ударов ножом. Мужчина был госпитализирован. Его жизнь сейчас вне опасности.

В результате на свободе оказались четверо осужденных за разбой, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений, которые ожидали этапирования к местам лишения свободы. Кроме них, пятеро подозреваемых – их обвиняют, в частности, в убийстве, передает телеканал Москва 24.

В СК сообщили о возбуждении двух уголовных дел по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), а также по ч. 3 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении).