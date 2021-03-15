СК проверит сведения об отравлении детей на спортивной базе в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет организовал проверку информации об отравлении детей в центре спортивной подготовки в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Кратово Раменского городского округа. В настоящее время специалисты проводят осмотр, а также опрашивают персонал центра и детей.

По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, заключили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Московской области после появления информации об отравлении детей на спортивной базе начали эпидемиологическое расследование. Специалисты проводят лабораторные исследования проб пищевой продукции. Также обследуются сотрудники пищеблока.