СК проверит сведения об отравлении детей на спортивной базе в Подмосковье

17:52
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет организовал проверку информации об отравлении детей в центре спортивной подготовки в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел в поселке Кратово Раменского городского округа. В настоящее время специалисты проводят осмотр, а также опрашивают персонал центра и детей.
По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, заключили в ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Московской области после появления информации об отравлении детей на спортивной базе начали эпидемиологическое расследование. Специалисты проводят лабораторные исследования проб пищевой продукции. Также обследуются сотрудники пищеблока.
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