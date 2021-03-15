В Подмосковье из-за отравления детей на спортбазе начали эпидрасследование

15:26
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Московской области после появления информации об отравлении детей на спортивной базе начали эпидемиологическое расследование. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Уточняется, что речь идет об участниках спортивных сборов на базе Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 4 в поселке Кратово в Раменском районе.
"В связи с поступлением информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции, среди детей специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области начато расследование, в целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага", – говорится в сообщении.
Специалисты проводят лабораторные исследования проб пищевой продукции. Также обследуются сотрудники пищеблока.
Ранее сообщалось о девяти случаях отравления подростков в возрасте от 14 до 16 лет на территории турбазы в поселке Кратово. В состоянии средней степени тяжести находились семь человек.
Также стало известно, что по итогам проверки организации горячего питания в школах РФ наложены штрафы на сумму более 147 миллионов рублей. Роспотребнадзор оценил питание в 24,2 тысячи школ, проверке были подвергнуты более 4,3 тысячи поставщиков продуктов.
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