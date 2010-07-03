СК начал проверку после падения кирпича на голову девочке в Долгопрудном

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В Долгопрудном проводится проверка после падения кирпича с крыши дома на голову шестилетней девочки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета по Подмосковью Ольгу Врадий.

По информации СМИ, инцидент произошел 6 марта возле одного из дошкольных учреждений Долгопрудного. Предположительно, кирпич отвалился от фасада жилого дома на уровне 12-го этажа.

Ребенка госпитализировали с травмой головы, после оказания медпомощи ее отпустили.