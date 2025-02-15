Мизулина обратится в СК по поводу сообщений о насилии над подростком в школе в Петербурге

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что намерена обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой об организации проверки в связи с информацией о насилии подростков в отношении сверстника в одной из школ Санкт-Петербурга. Она высказалась об этом в своем телеграм-канале.

По ее данным, трое подростков напали на молодого человека в туалете и сняли происходящее на видео. После того как о произошедшем стало известно руководству школы, педагоги начали проверять телефоны школьников, требуя, чтобы они удалили запись. Таким образом администрация учреждения надеялась замять ситуацию.

При этом родители ничего не знали об этих событиях. Дети рассказали им об этом лишь вернувшись домой.

"Вчера родители учеников устроили настоящий бунт и потребовали от руководства школы отчислить насильников. И правильно сделали – это вопрос безопасности детей. Важно, чтобы КДН (комиссия по делам несовершеннолетних. – Прим. ред.) направила ходатайство в суд о направлении малолетних правонарушителей в специальное воспитательное учреждение", – подчеркнула Мизулина.

Ранее глава Лиги собиралась обратиться за помощью к министерству цифрового развития и министерству просвещения России на фоне сбоев в электронных журналах. По ее словам, поступает много жалоб на неполадки в работе сервиса.

