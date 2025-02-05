Мизулина обратится в Минцифры и Минпросвещения на фоне сбоев в электронных журналах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена обратиться за помощью к министерству цифрового развития и министерству просвещения России на фоне сбоев в электронных журналах. По ее словам, поступает много жалоб на неполадки в работе сервиса.

"Школьники не могут часами зайти на платформы, своевременно увидеть домашние задания, могут неделями не видеть свои оценки. И еще очень много технических ошибок, когда высвечивается одна оценка, а на самом деле она другая. Учителя, как они пишут, тоже сталкиваются со сложностями. Тоже не могут зайти на эти площадки", – передает ТАСС ее слова.

При этом на разных платформах возникают разные проблемы, но сбои происходят везде, подчеркнула Мизулина. Для решения проблемы, по ее мнению, требуются хорошие технические специалисты. Действующие серверы не выносят нагрузку и перестают работать, когда электронный журнал посещают больше 50 пользователей, добавила Мизулина.

Ранее хакеры взломали электронные дневники российских школьников и запустили вирус "Дядя Захар". Злоумышленники поправили оценки, а также оставили следы в классных журналах. Кроме того, школьники начали получать сообщения с угрозами вооруженного нападения на образовательные учреждения.

