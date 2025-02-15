15 февраля, 04:49Происшествия
Пожар на рынке в Симферополе потушен
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на рынке в Симферополе. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.
Информация о возможных пострадавших при пожаре не приводится. Причины возгорания устанавливаются.
Двухэтажное торговое здание загорелось на Центральном рынке на улице Пушкина вечером 14 февраля. Площадь пожара составляла тысячу квадратных метров.
Из-за ветра пламя также распространилось на соседнее здание. Спустя некоторое время прибывшим на место пожарным удалось локализовать возгорание. Позже огнеборцы также ликвидировали открытое горение.
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