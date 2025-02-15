Пожар на рынке в Симферополе потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на рынке в Симферополе. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Информация о возможных пострадавших при пожаре не приводится. Причины возгорания устанавливаются.

Двухэтажное торговое здание загорелось на Центральном рынке на улице Пушкина вечером 14 февраля. Площадь пожара составляла тысячу квадратных метров.

Из-за ветра пламя также распространилось на соседнее здание. Спустя некоторое время прибывшим на место пожарным удалось локализовать возгорание. Позже огнеборцы также ликвидировали открытое горение.