Открытое горение ликвидировано на рынке в Симферополе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы ликвидировали открытое горение на Центральном рынке в Симферополе. Об этом рассказали в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что тушение огня продолжают 84 специалиста и 28 единиц техники.

Двухэтажное торговое здание загорелось на Центральном рынке на улице Пушкина вечером 14 февраля. Площадь пожара составляла тысячу квадратных метров.

Из-за ветра пламя также распространилось на соседнее здание. Спустя некоторое время прибывшим на место пожарным удалось локализовать возгорание.