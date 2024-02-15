Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома на улице Снайперской в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

По факту произошедшего следователи организовали доследственную проверку. Криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки, а также принятие по ее результатам процессуального решения.

Ранее сообщалось, что женщина ранила 35-летнего мужчину кухонным ножом в одной из комнат хостела на улице Образцова в Москве, в результате чего тот скончался. По данным прокуратуры, они распивали спиртные напитки, после чего между мужчиной и ранее судимой женщиной произошел конфликт.

До этого подмосковная прокуратура организовала проверку после гибели 63-летнего мужчины при падении наледи с крыши многоквартирного дома в Щелкове. Региональный главк СК РФ также возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть человека.