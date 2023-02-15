Психолог, ударивший женщину на семинаре в Новгороде, принес извинения

Фото: vk.com/satya.expert

Психолог Сатья Дас, который во время своего семинара ударил сумкой жительницу Великого Новгорода, принес пострадавшей свои извинения. Об этом сообщает РИА Новости.

Все началось со словесной перепалки между Сатьей и слушательницей после того, как психолог задал вопрос залу: "На что должна обратить внимание женщина при выборе мужчины?" Женщина несколько раз выкрикнула: "На свекровь". Сатья проигнорировал ее, а затем стал язвительно отвечать. В результате конфликта психолог ударил оппонентку ее же сумкой.

"Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас", – отметил Сатья.

По его словам, на протяжении двух часов женщина пыталась сорвать семинар, успокоить ее не получилось. Психолог добавил, что был уставшим и напряженным от разговора со слушательницей.

"Это не оправдывает меня, при любых обстоятельствах подобное недопустимо", – подчеркнул Сатья.

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