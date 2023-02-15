В жилом доме на востоке Москвы произошел потоп во всем подъезде из-за прорыва трубы

В жилом доме по адресу улица Молостовых, дом 14 в Москве произошел потоп в подъезде из-за прорыва трубы на 12 этаже. Об этом Москве 24 рассказали очевидцы.

В одной из квартир дома натяжной потолок провис до пола, а горячая вода хлещет из всех щитков и труб. Жильцы сообщили, что в доме отключили электричество.

В декабре прошлого года потоп произошел в аэропорту Шереметьево после срабатывания пожарной сигнализации. После случившегося московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.

Как рассказали тогда в Шереметьево, противопожарная система сработала в паркинге терминала B. Датчик якобы среагировал на задымление в служебном помещении.

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