03:55Происшествия
В жилом доме на востоке Москвы произошел потоп во всем подъезде из-за прорыва трубы
В одной из квартир дома натяжной потолок провис до пола, а горячая вода хлещет из всех щитков и труб. Жильцы сообщили, что в доме отключили электричество.
В декабре прошлого года потоп произошел в аэропорту Шереметьево после срабатывания пожарной сигнализации. После случившегося московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.
Как рассказали тогда в Шереметьево, противопожарная система сработала в паркинге терминала B. Датчик якобы среагировал на задымление в служебном помещении.
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