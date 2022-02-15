Следствие попросило суд арестовать начальника управления "Интерпрогрессбанка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Следователи попросили Тверской районный суд столицы заочно арестовать начальника управления корпоративного бизнеса "Интерпрогрессбанка" Андрея Ларичева по делу о растрате. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Более подробной информации о данном уголовном деле в пресс-службе не привели.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил начальника первого управления главного управления связи Вооруженных сил РФ Александра Оглоблина к 4,5 года колонии по делу о хищении. Оглоблина также лишили звания генерал-майора, некоторых наград, запретили занимать госдолжности в течение 2 лет и оштрафовали на 800 тысяч рублей.