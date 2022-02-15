СК возбудил дело против матери, выбросившей младенца с балкона на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении женщины, выбросившей своего новорожденного сына с балкона четвертого этажа в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

По информации ведомства, вечером в понедельник, 14 февраля, подозреваемая самостоятельно родила ребенка в квартире жилого дома на Ставропольской улице. После этого она поместила малыша в полиэтиленовый пакет и выбросила с балкона.

"Спустя непродолжительное время ребенок был обнаружен и незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь", – сообщили в СК.



Правоохранителям удалось в короткий срок установить личность матери мальчика. В настоящее время подозреваемая находится в больнице, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка")", – говорится в сообщении.

Расследование находится на контроле столичной прокуратуры.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела москвички, выбросившей новорожденную дочь в мусоропровод. Ребенка обнаружили и вовремя госпитализировали, после чего оказали необходимую помощь. На допросе женщина признала вину. В настоящее время дело передано в суд.

