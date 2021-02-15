Два автомобиля столкнулись на Бутырской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Бутырской улице около дома 2Ас1 столкнулись два легковых автомобиля, говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"Заняты все полосы движения в направлении ТТК. Организовано реверсивное движение через полосу встречного направления", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате ДТП никто не пострадал. При этом водителей попросили искать пути объезда при планировании маршрута.

Накануне более 30 автомобилей столкнулись под Симферополем. В результате аварии никто не пострадал.

