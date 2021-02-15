Осужденный найден мертвым в колонии в Приморье

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Осужденный обнаружен мертвым в колонии в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН России.

"Был найден мужчина без признаков жизни, проводится проверка, этим занимается Следственный комитет. <...> Это произошло в исправительной колонии № 27", – сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 13 февраля в медицинской части колонии между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой один из них нанес другому ранение в область шеи. От полученного ранения потерпевший скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По данным ряда СМИ, речь идет о мужчине, отбывавшем наказание за организацию террористических актов в 1999 году. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее полицейские задержали пятерых подозреваемых в причастности к убийству по найму женщины на юго-западе столицы. В конце прошлого года около дома на улице Профсоюзной мужчина выстрелил в молодую женщину не менее двух раз. Потерпевшая скончалась в больнице.

