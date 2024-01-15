Сотрудница торговой сети в Москве похитила детское питание на 100 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полиция задержала сотрудницу головного офиса крупной торговой сети, которая с помощью подарочных карт похитила детское питание на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным сотрудников правоохранительных органов, женщина заказывала подарочные карты у компании-партнера. После этого она, пользуясь служебным положением, увеличивала их баланс на значительные суммы.

"Затем двое сообщников оплачивали с помощью этих карт в магазинах компании смесь для детского питания, после чего реализовывали ее по своим каналам", – цитируют Волк в телеграм-канале "МВД Медиа".

По факту произошедшего в отношении лиц возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурантам уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого полиция в Подмосковье задержала женщину, подозреваемую в хищении под видом сотрудницы благотворительного фонда денег и ювелирных украшений у 87-летней жительницы Щелкова. Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи.

