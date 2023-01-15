Шесть человек, среди которых семилетняя девочка, пострадали при стрельбе в Лондоне

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Шесть человек, в том числе семилетняя девочка, пострадали в результате стрельбы у церкви в Лондоне. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы Великобритании сообщает РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что сегодня днем (14 января – ред.) в результате стрельбы на Финикс-Роуд пострадали шесть человек", – указано в сообщении полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что одной из пострадавших стала семилетняя девочка, которая находится в больнице в критическом состоянии.

Согласно заявлениям полиции, по результатам первоначального расследования, выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который скрылся с места преступления. Инцидент произошел недалеко от церкви, в которой проходили похороны. Полиция ищет свидетелей.

Ранее сообщалось, что злоумышленник ранил ножом несколько человек на Северном вокзале в Париже. Подозреваемого задержали, из-за происшествия движение некоторых поездов в столице Франции было нарушено.

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