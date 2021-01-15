Парковка "Перекрестка" загорелась в Мытищах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар случился на парковке магазина "Перекресток", находящегося в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС заявил источник в экстренных ведомствах.

"На парковке "Перекрестка" в Мытищах на улице Летная произошел пожар", – говорится в сообщении службы. В настоящий момент магазин в Московской области эвакуирован. Причина возгорания и его площадь сейчас неизвестны.

Ранее один человек пострадал при пожаре в квартире на улице Берзарина в Москве. Всего к месту ЧП вызвали 5 машин медиков.