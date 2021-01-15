ГП: изъятые в Москве использованные перчатки могли привести к заражениям COVID-19

15:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Изъятая в Москве 10-миллионная партия одноразовых перчаток, до этого находившихся в употреблении, могла привести к массовому заболеванию людей. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители городской прокуратуры.
По информации ведомства, расследование осуществляется по статье УК РФ "Покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил". "Результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль", – добавили в пресс-службе прокуратуры.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что коммерческая фирма и зарубежная компания заключили контракт по поставке одноразовых виниловых перчаток. В дальнейшем СИЗ планировалось продавать на территории России.
В РФ ввезли более 9,9 миллиона перчаток. Позднее обнаружилось, что данная продукция не соответствует заявленному качеству. В частности, перчатки уже использовали.
Ранее говорилось, что в Москве видео в соцсетях могут стать основанием расследовать нарушения антиковидных мер. В столице действует обязательный режим ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
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