В Москве видео в соцсетях могут стать основанием расследовать нарушения антиковидных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные инспекторы могут выписывать штрафы за нарушение антиковидных мер на основании опубликованных в соцсетях видео и других материалов. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

"Должностные лица целиком и полностью соблюдают процедуры, установленные законодательством РФ, и здесь нет никаких противоречий, потому что любая информация – фото, видео, в том числе из соцсетей, – может быть началом для административного расследования", – сказал Данчиков в эфире Первого канала.

Данчиков отметил, что специалисты обязательно соберут доказательства и проведут контрольные мероприятия.

"Только по совокупности доказательств принимается окончательное решение", – сказал он.

В столице действует обязательный режим ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте, домашний режим для групп риска и пожилых людей, удаленная работа для 30% сотрудников компаний, дистанционный формат обучения для средней и старшей школы, а также запрет на работу заведений в ночное время.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что с начала действия масочно-перчаточного режима москвичи нарушили его 285,5 тысячи раз, нарушение антиковидных мер допустили более 37 тысяч организаций и предприятий. По его данным, за повторные нарушения эпидемиологических ограничений с момента их введения в Москве была приостановлена деятельность более 200 организаций и предприятий. Около половины устранили допущенные нарушения и возобновили работу.

Ранее Немерюк заявил, что власти столицы посоветовали торговым центрам и магазинам увеличить силы для COVID-контроля в предновогодние дни. По его словам, в ТЦ обязательно должны соблюдаться санитарные требования.