Девять человек пострадали в аварии с маршруткой в Северной Осетии

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Авария с участием маршрутного такси произошла в Северной Осетии. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского МВД.

Известно, что в результате ДТП пострадали 9 человек.

"44-летний водитель автомашины Lada Kalina, двигаясь со стороны города Ардон, совершал маневр поворота налево в сторону военной части, в результате чего произошло столкновение с маршрутным такси, двигавшимся со стороны Владикавказа", – рассказали агентству ТАСС в МВД.

В результате случившегося пассажир Lada Kalina 1997 года рождения был госпитализирован в центральную районную больницу города Ардон. У него были диагностированы различные телесные повреждения.

Кроме того, в аварии пострадали 8 пассажиров маршрутки. Они были доставлены в ближайшие больницы с травмами различной степени тяжести.

Ранее рейсовые автобусы столкнулись в Ивантеевке. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир.