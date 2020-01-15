Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:22

Задержан хирург, поручивший студентам-практикантам ампутацию

происшествия общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Мурманской области задержан хирург, который доверил студентам-практикантам, не имеющим права самостоятельно оперировать, проведение ампутации конечности. Об этом сообщили ТАСС представители регионального следственного управлении СК РФ.

"Могу подтвердить информацию, что он задержан", – сказано в сообщении.

10 января 2020 года мурманское следственное управление СК РФ заявило о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно материалам следствия, летом 2019 года в больнице Ковдорского района хирург поручил студентам четвертого курса, которые не имеют права самостоятельно проводить хирургические вмешательства, провести плановую ампутацию нижней конечности.

Сообщается, что врач участия в операции не принимал, только давал студентам устные указания и оформил медицинские документы, где указал ложные сведения о том, что хирургическое вмешательство осуществлял именно он.

Отмечается, что время операции было необоснованно долгим – около семи часов. По мнению следователей, врач подверг жизнь и здоровье пациента опасности умышленно.

Областная прокуратура также уточнила, что во время операции был зафиксирован факт неоднократного ухода врача из операционной, в которой студенты проводили ампутацию без должного контроля.

Ранее пациенты роддома № 27 Москвы неоднократно жаловались в правоохранительные органы на ненадлежащее оказание медицинской помощи.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика