Задержан хирург, поручивший студентам-практикантам ампутацию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Мурманской области задержан хирург, который доверил студентам-практикантам, не имеющим права самостоятельно оперировать, проведение ампутации конечности. Об этом сообщили ТАСС представители регионального следственного управлении СК РФ.

"Могу подтвердить информацию, что он задержан", – сказано в сообщении.

10 января 2020 года мурманское следственное управление СК РФ заявило о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно материалам следствия, летом 2019 года в больнице Ковдорского района хирург поручил студентам четвертого курса, которые не имеют права самостоятельно проводить хирургические вмешательства, провести плановую ампутацию нижней конечности.

Сообщается, что врач участия в операции не принимал, только давал студентам устные указания и оформил медицинские документы, где указал ложные сведения о том, что хирургическое вмешательство осуществлял именно он.

Отмечается, что время операции было необоснованно долгим – около семи часов. По мнению следователей, врач подверг жизнь и здоровье пациента опасности умышленно.

Областная прокуратура также уточнила, что во время операции был зафиксирован факт неоднократного ухода врача из операционной, в которой студенты проводили ампутацию без должного контроля.

Ранее пациенты роддома № 27 Москвы неоднократно жаловались в правоохранительные органы на ненадлежащее оказание медицинской помощи.