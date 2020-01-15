Эксперт поддержал идею приравнять медиков скорой к полицейским для борьбы с нападениями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Приравнять сотрудников скорой помощи к сотрудникам полиции для дополнительной юридической защиты – необходимая мера. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи "Фельдшер.ру" Дмитрий Беляков.
"Я тоже давно занимаюсь этим вопросом, потому что, к сожалению, в условиях деградации населения, которая идет быстрыми темпами, нападения на скорую помощь участились. Да и тема обсуждается давно, но до дела не доходит. Говорят: сейчас вы попросите защиты, потом придут сантехники и тоже попросят, и так далее. Как власти относятся к своим работникам, так к ним относятся и все остальные", – сказал эксперт.
Идею приравнять врачей скорой помощи к сотрудникам полиции, чтобы бороться с нападениями на медиков, поддержали в Госдуме. Член комитета нижней палаты парламента Алексей Куринный отметил, что у людей будет меньше желания применять физическую силу к врачам скорой.
"Будет меньше желания применять к нему физическую силу, оскорблять или еще что-то, связанное с этим, а, соответственно, и противодействовать оказанию медицинской помощи – выполнению долга врача", – заявил он.
Ранее глава Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков предлагал приравнять врачей к полиции и обеспечить тревожной кнопкой.
Он пояснил, что за нападение на полицейского предусмотрена уголовная ответственность, а у сотрудников экстренных служб нет дополнительной юридической защиты.
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: