Эксперт поддержал идею приравнять медиков скорой к полицейским для борьбы с нападениями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Приравнять сотрудников скорой помощи к сотрудникам полиции для дополнительной юридической защиты – необходимая мера. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи "Фельдшер.ру" Дмитрий Беляков.

"Я тоже давно занимаюсь этим вопросом, потому что, к сожалению, в условиях деградации населения, которая идет быстрыми темпами, нападения на скорую помощь участились. Да и тема обсуждается давно, но до дела не доходит. Говорят: сейчас вы попросите защиты, потом придут сантехники и тоже попросят, и так далее. Как власти относятся к своим работникам, так к ним относятся и все остальные", – сказал эксперт.





Дмитрий Беляков председатель независимого профсоюза работников скорой помощи "Фельдшер.ру" Все меняться начнет тогда, когда будет принят закон о скорой помощи, а сейчас его нет. Сотрудники скорой на данный момент не защищены совсем. Сначала в Москве, например, было страхование жизни работников, но потом отменили. Нет специальных страховых фондов для сотрудников скорой помощи.

Идею приравнять врачей скорой помощи к сотрудникам полиции, чтобы бороться с нападениями на медиков, поддержали в Госдуме. Член комитета нижней палаты парламента Алексей Куринный отметил, что у людей будет меньше желания применять физическую силу к врачам скорой.

"Будет меньше желания применять к нему физическую силу, оскорблять или еще что-то, связанное с этим, а, соответственно, и противодействовать оказанию медицинской помощи – выполнению долга врача", – заявил он.

Ранее глава Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков предлагал приравнять врачей к полиции и обеспечить тревожной кнопкой.

Он пояснил, что за нападение на полицейского предусмотрена уголовная ответственность, а у сотрудников экстренных служб нет дополнительной юридической защиты.



Соболева Илона