Ростуризм не располагает данными о наличии россиян при взрыве в Найроби

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) не располагает информацией насчет того, что кто-то из российских туристов мог пострадать в результате взрыва и стрельбы в столице Кении Найроби.

"Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МЧС и следим за ситуацией в Найроби. Информации о том, что кто-то из российских туристов мог пострадать в результате взрыва и стрельбы в столице Кении, в Ростуризм не поступало", – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Взрыв произошел рядом с отелем Dusit, отмечают местные СМИ. Погибли три человека и один пострадал. На месте ЧП находится полиция, антитеррористический отдел и отдел уголовного розыска. Ведется поиск тех, кто устроил взрыв и стрелял.

Накануне в Кабуле в районе комплекса Green Village, рядом с которым проживает много иностранцев, произошел мощный взрыв. Пострадали минимум 40 человек, включая 10 детей. Там же находятся офисы иностранных неправительственных организаций.