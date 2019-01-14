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14 января, 19:37

Информации о россиянах среди пострадавших при взрыве в Кабуле пока нет

происшествия

14 января, 19:37

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Фото: ТАСС/Zuma

В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на данный момент данных о пострадавших и погибших россиянах при взрыве в Кабуле нет.

В понедельник вечером полиция сообщила, что в районе комплекса Green Village в афганской столице произошел мощный взрыв. Пострадали не менее 40 человек, в том числе 10 детей. Бомбу привели в действие в квартале, в котором живут многие иностранцы. Там же расположены офисы иностранных неправительственных организаций, сообщает РИА Новости.

Ни одна из действующих на территории страны террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

происшествия

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