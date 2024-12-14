ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне ТТК в Москве

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Авария, в которой столкнулись три автомобиля, произошла на внешней стороне ТТК в районе ул. Новая Башиловка. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Пока нет информации о пострадавших.

Из-за ДТП движение затруднено на 7 км и осуществляется по двум полосам из четырех.

Ранее сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте. Сообщалось о пяти пострадавших.