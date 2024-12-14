14 декабря, 16:53Происшествия
ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне ТТК в Москве
Фото: bilanol/123RF
Авария, в которой столкнулись три автомобиля, произошла на внешней стороне ТТК в районе ул. Новая Башиловка. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Пока нет информации о пострадавших.
Из-за ДТП движение затруднено на 7 км и осуществляется по двум полосам из четырех.
Ранее сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте. Сообщалось о пяти пострадавших.