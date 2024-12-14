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14 декабря, 09:03

Происшествия

Два человека пострадали при атаке ВСУ на служебный автобус в Горловке

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Украинские силы сбросили с дрона взрывчатку на служебный автобус в Горловке. В результате вражеских действий пострадали два человека. Глава округа Иван Приходько рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Украинскую атаку зафиксировали минувшей ночью в поселке Химик.

За сутки это был второй сброс взрывоопасного предмета с беспилотника.

Ранее ВСУ попытались ударить по Донецку дальнобойными ракетами, но вражескую атаку удалось отразить. Оказались повреждены здание детского сада в Центрально-Городском районе Горловки и ЛЭП в Никитовском районе. Всего украинские силы предприняли шесть вооруженных атак.

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