Более 30 человек пострадали из-за разъединения вагонов метро в Пекине

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Свыше 30 человек получили травмы после разъединения вагонов в пекинском метрополитене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пекинский транспортный комитет.

Уточняется, что на участке линии Чанпин столичного метро между станциями "Сиэрци" и "Шэнмин кэсюэюань" разъединились вагоны поезда, после чего состав остановил движение. В результате происшествия пострадали более 30 человек, никто не погиб.

На место ЧП прибыли спасатели и медики. Раненых пассажиров доставили в больницу для оказания медпомощи.

Ранее два поезда столкнулись в метро Гонконга. Ранения получили 25 человек.

Инцидент произошел в районе Тхиньсейвай на станции "Ханмэй". Уточняется, что один состав догнал другой и столкнулся с ним на наземном участке.

Поезд сошел с рельс в штате Оклахома