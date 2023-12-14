14 декабря, 18:40Происшествия
Более 30 человек пострадали из-за разъединения вагонов метро в Пекине
Фото: 123RF/nitinut380
Свыше 30 человек получили травмы после разъединения вагонов в пекинском метрополитене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пекинский транспортный комитет.
Уточняется, что на участке линии Чанпин столичного метро между станциями "Сиэрци" и "Шэнмин кэсюэюань" разъединились вагоны поезда, после чего состав остановил движение. В результате происшествия пострадали более 30 человек, никто не погиб.
На место ЧП прибыли спасатели и медики. Раненых пассажиров доставили в больницу для оказания медпомощи.
Ранее два поезда столкнулись в метро Гонконга. Ранения получили 25 человек.
Инцидент произошел в районе Тхиньсейвай на станции "Ханмэй". Уточняется, что один состав догнал другой и столкнулся с ним на наземном участке.
Поезд сошел с рельс в штате Оклахома
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