Взрыв автоцистерны произошел на севере Гаити

15:11
Фото: AP Photo/Fernando Llano
Взрыв автоцистерны произошел в Гаити. Об этом сообщает местная газета Nouvelliste со ссылкой на представителя городских властей Патрика Альмонора.
Он уточнил, что автоцистерна с горючим веществом попала в ДТП после того, как водитель пытался увернуться от столкновения с мотоциклистом. После происшествия возле фуры собрались люди для набора горючего, однако в один момент произошел взрыв.
В результате, по некоторым данным, погибли более 40 человек, десятки людей получили травмы различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Мюнхене на строительной площадке недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.
По данным газеты Bilf, взорваться на строительной площадке могла авиабомба времен Второй мировой войны, однако точная причина взрыва еще не установлена.
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