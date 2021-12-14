Взрыв автоцистерны произошел на севере Гаити

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Взрыв автоцистерны произошел в Гаити. Об этом сообщает местная газета Nouvelliste со ссылкой на представителя городских властей Патрика Альмонора.

Он уточнил, что автоцистерна с горючим веществом попала в ДТП после того, как водитель пытался увернуться от столкновения с мотоциклистом. После происшествия возле фуры собрались люди для набора горючего, однако в один момент произошел взрыв.

В результате, по некоторым данным, погибли более 40 человек, десятки людей получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене на строительной площадке недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.

По данным газеты Bilf, взорваться на строительной площадке могла авиабомба времен Второй мировой войны, однако точная причина взрыва еще не установлена.

