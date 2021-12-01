В Мюнхене три человека пострадали при взрыве на стройплощадке

Фото: ТАСС/Horst Galuschka/dpa

В Мюнхене на строительной площадке недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Об этом говорится в Twitter местной полиции.

Там уточнили, что опасная зона была оцеплена, а за ее пределами горожанам ничего не угрожает. При этом движение поездов на Центральном вокзале Мюнхена приостановлено.

По данным газеты Bilf, взорваться на строительной площадке могла авиабомба времен Второй мировой войны, однако точная причина взрыва еще не установлена.

В настоящее время на месте работают около 50 сотрудников экстренных служб и пожарные машины. Кроме того, в воздухе был замечен вертолет федеральной полиции.

Ранее в английском Ливерпуле взорвался автомобиль. По подозрению в случившемся задержали троих мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет в рамках закона о противодействии терроризму.

Позднее правоохранители подтвердили, что квалифицируют данный инцидент как теракт.