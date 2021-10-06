В Швеции обнаружили тело подозреваемого по делу о взрыве в Гетеборге

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Мужчина, подозреваемый по делу о взрыве в жилом доме в Гетеборге, был найден мертвым на берегу реки в этом городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры Швеции.

"Теперь расследование продолжается, чтобы получить более четкую картину хода событий и причин взрыва", – пояснил в сообщении представитель полиции Андерс Берьессон.

Ранее прокуратура Швеции объявила о заочном аресте подозреваемого в совершении взрыва.

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг сообщил, что взрыв вряд ли произошел по естественным причинам. Он также выразил мнение, что нельзя исключать наличие преступного умысла. По его словам, в настоящее время полиция проводит расследование причин случившегося.

Взрыв произошел в 06:00 по Москве 28 сентября. После в здании возник пожар. В связи с произошедшим из дома эвакуировали около 100 человек. Как минимум три человека в возрасте от 60 до 80 лет получили серьезные травмы.

Госпитализация потребовалась более чем 20 жильцам.