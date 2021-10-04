Прокуратура заочно арестовала подозреваемого по делу о взрыве в Гетеборге

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Прокуратура Швеции объявила о заочном аресте подозреваемого в совершении взрыва в жилом доме в Гетеборге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мужчина подозревается в причинении общественного ущерба, тяжелом преступлении и ранее уже был заочно арестован. В настоящее время он заочно помещен под стражу, чтобы прокурор мог выдать ордер на международный розыск", – говорится в сообщении.

По данным местного радио, еще летом жильцы взорванного дома сообщали домовладельцу о своих подозрениях в отношении одного из соседей, который временами вел себя странно.

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг ранее сообщил, что взрыв вряд ли произошел по естественным причинам. Он также выразил мнение, что нельзя исключать наличие преступного умысла. По его словам, в настоящее время полиция проводит расследование причин случившегося.

Взрыв произошел в 06:00 мск 28 сентября. После в здании возник пожар. В связи с произошедшим из дома эвакуировали около более 100 человек. Как минимум три человека в возрасте от 60 до 80 лет получили серьезные травмы.

Госпитализация потребовалась более чем 20 жильцам.