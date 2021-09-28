Власти считают, что взрыв в Гетеборге вряд ли произошел по естественным причинам

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Взрыв в одном из домов шведского Гетеборга вряд ли произошел по естественным причинам. Об этом в ходе пресс-конференции, проводимой совместно с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, заявил министр внутренних дел страны Микаэль Дамберг.

"О причинах взрыва пока слишком рано рассуждать. Основное внимание было уделено работе экстренных служб и спасению жизней. Полиция считает маловероятным, что взрыв произошел по естественным причинам", – отметил министр.

Дамберг также считает, что наличие преступного умысла во взрыве нельзя исключать. По его словам, полиция проводит расследование причин случившегося. Кроме того, версия о естественной причине взрыва не отвергается, добавил министр.

По информации газеты Aftonbladet, местная полиция рассматривает две основные причины взрыва: утечка газа в доме и заложенное взрывное устройство, склоняясь больше ко второму варианту.

Ранее сообщалось, что после взрыва в жилом доме в центре города Гетеборг в Швеции госпитализировали от 20 до 25 человек.

Взрыв произошел в 06:00 мск 28 сентября. В здании возник пожар. В связи с произошедшим из здания эвакуировали около 100–200 человек. Как минимум три человека в возрасте от 60 до 80 лет получили серьезные травмы.