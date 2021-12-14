Число жертв торнадо в штате Кентукки увеличилось до 74

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Не менее 74 человек стали жертвами торнадо в штате Кентукки. Об этом заявил губернатор Энди Бешир на пресс-конференции.

Ранее сообщалось о 64 погибших в результате удара стихии.

"Сейчас у нас 74 жителя Кентукки, которых мы потеряли", – передает ТАСС слова Бешира.

Губернатор выразил опасения, что число погибших продолжит расти. По его данным, 109 жителей Кентукки числятся пропавшими без вести, данная цифра также не является окончательной.

Бешир добавил, что торнадо продолжали свое движение 360 километров. В результате был нанесен ущерб 120 округам штата.

Ранее сообщалось, что жертвами торнадо, обрушившегося на штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси, по предварительным оценкам местных властей, стали не менее 100 человек.

Для ликвидации последствий стихии развернуты подразделения Национальной гвардии. 11 декабря президент США Джо Байден объявил о введении в Кентукки чрезвычайного положения.

Владимир Путин выразил соболезнования Байдену в связи с гибелью людей. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.