Москвич брызнул перцовым баллончиком в продавщицу за просьбу показать паспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители задержали в Москве 37-летнего мужчину, который брызнул из перцового баллончика в лицо продавщице за просьбу показать паспорт при покупке алкоголя. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

Отмечается, что инцидент произошел в магазине на улице Декабристов. Кассир спросила у мужчины паспорт, на что он распылил ей в лицо содержимое баллончика и убежал.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 37-летнего жителя Москвы... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве неизвестный попутчик избил мужчину в такси и похитил у него 17 тысяч рублей и два мобильных телефона. У мужчины зафиксировано сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Правоохранители проводят проверку.