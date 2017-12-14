Прокуратура возобновила расследование ФСИН в отношении Родченкова

14 декабря, 19:48
Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Прокуратура проведет новое расследование в отношении экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ, которое было приостановлено ФСИН в 2015 году.
Вероятнее всего, дело передадут МВД, которому были переданы функции расформированного ФСИН, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В Следственном комитете, в свою очередь, опровергли принятие к производству уголовного дела, возбужденного в 2011 году.
На неделе Родченкову предъявили обвинение по двум эпизодам статьи "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта", а решение о его заочном аресте было принято еще в мае.
Ранее адвокат Родченкова Алексей Скляренко заявил, что следствие не предъявляло его клиенту новых обвинений.
В июне СК возбудил уголовное дело в отношении Родченкова о злоупотреблении полномочиями. Поводом стали опубликованные в СМИ интервью Родченкова, в которых он заявил о многочисленных нарушениях антидопинговых правил в российском спорте, в том числе и с его участием.
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