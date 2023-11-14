Фото: ТАСС/AP/Leo Correa

Информации о жертвах среди россиян в секторе Газа на текущий момент нет, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

"Пока такой информации нет", – подчеркнула она.

По последним данным, минимум 11,5 тысячи человек погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта 7 октября. Число пострадавших превышает 29 тысяч.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву