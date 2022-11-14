Площадь возгорания на заводе в Подольске выросла до 2,8 тыс кв метров

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Площадь пожара на электромеханическом заводе в Подольске выросла до 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС РФ.

"По данным на 19:08 по московскому времени, площадь горения – 2 800 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Пожар произошел на электромеханическом заводе в подмосковном Подольске – он же бывший завод "Зингер" – в понедельник, 14 ноября. Из здания эвакуировали 150 специалистов. Сначала площадь возгорания доходила до тысячи квадратных метров.

После этого поступили данные, что из огня удалось спасти одного человека. Пострадавших, согласно предварительной информации, нет.

Пожару был присвоен второй ранг сложности.

По словам начальника ЦУКС Главного управления МЧС РФ по Подмосковью Ивана Гусева, на данный момент устанавливаются причины пожара. К возгоранию могла привести аварийная работа электросети.

Площадь пожара на подольском электромеханическом заводе выросла до 2,5 тыс кв метров

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